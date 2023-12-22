Рота операторов БПЛА появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Сначала в центре пройдут подготовку инструкторы. Они в будущем будут обучать «пилотов», пишет Ура.ру со ссылкой на представителей воинской части.
По словам собеседника, программа подразумевает прохождение теории, обучение на симуляторах, а затем уже отрабатываются полеты. Специалистов планируется готовить для разных дронов.
Среди учеников есть добровольцы, которые служат по контракту. В учениках есть и те, кто проходил обучение или у них есть боевой опыт. С начала СВО бойцов учакт как правильному управлению дронами, так и тактической медицине, и военной стратегии.
Напомним, ранее уже стало известно о том, что в Свердловской области был создан новый дрон-камикадзе. Он уже применяется на СВО.