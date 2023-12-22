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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Свердловской области появится рота операторов БПЛА

Рота операторов БПЛА появится в Свердловской области

22 декабря 2023, 08:23
Фото: 1MI

В Свердловской области появится рота операторов БПЛА

В ЦВО Минобороны РФ появится первая рота операторов БПЛА. Ее будут готовить в воинской части Елани. Тут уже заработал новый учебный центр и сделана полоса для FPV-дронов.

Сначала в центре пройдут подготовку инструкторы. Они в будущем будут обучать «пилотов», пишет Ура.ру со ссылкой на представителей воинской части.

По словам собеседника, программа подразумевает прохождение теории, обучение на симуляторах, а затем уже отрабатываются полеты. Специалистов планируется готовить для разных дронов.

Среди учеников есть добровольцы, которые служат по контракту. В учениках есть и те, кто проходил обучение или у них есть боевой опыт. С начала СВО бойцов учакт как правильному управлению дронами, так и тактической медицине, и военной стратегии.

Напомним, ранее уже стало известно о том, что в Свердловской области был создан новый дрон-камикадзе. Он уже применяется на СВО.

#Общество#Свердловская область#Дрон#Обучение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО
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