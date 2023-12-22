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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

В Нижнем Тагиле не будет салюта на открытии новогоднего ледового городка

Салюта не будет: открытие ледового городка в Нижнем Тагиле пройдет без фейерверков

22 декабря 2023, 11:19
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле не будет салюта на открытии новогоднего ледового городка

На открытии ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле в 2023 году не будут запускать праздничный салют.

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле запланировано администрацией города на 27 декабря 2023 года.

На мероприятии традиционно будут выступать артисты из дворца культуры «Юбилейный». Праздничного салюта не будет, — рассказала журналисту редакции TagilCity.ru начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Сейчас на Театральной площади строятся горки и возводятся ледяные фигуры. На проспекте Строителей второй год подряд залит каток.

Напомним, в день открытия ледового городка в Нижнем Тагиле будет ограничена продажа алкоголя в центре города.

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#Общество#Свободное время#Эксклюзив#Праздник#Новый год#Концерт#Ледовый городок#Салют#Екатеринбург#Евгения Сафина
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