Салюта не будет: открытие ледового городка в Нижнем Тагиле пройдет без фейерверков

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле запланировано администрацией города на 27 декабря 2023 года.
На мероприятии традиционно будут выступать артисты из дворца культуры «Юбилейный». Праздничного салюта не будет, — рассказала журналисту редакции TagilCity.ru начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.
Сейчас на Театральной площади строятся горки и возводятся ледяные фигуры. На проспекте Строителей второй год подряд залит каток.
Напомним, в день открытия ледового городка в Нижнем Тагиле будет ограничена продажа алкоголя в центре города.