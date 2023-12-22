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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Свердловской области побит 143-летний температурный рекорд

Самый теплый зимний день за 143 года наступил в Свердловской области

22 декабря 2023, 09:16
Фото: 1MI

В Свердловской области побит 143-летний температурный рекорд

21 декабря метеорологи зафиксировали самый теплый день за последние 143 года. Такая погода зафиксирована в Свердловской области. Температура днем составила +0,8 градуса. Это на 13,7 градуса выше нормы.

Это самый теплый зимний день за последние 143 года, утверждает синоптик Алексей Пулин. Также он прогнозирует, что уже в пятницу, 22 декабря, оттепель распространится на всю территорию региона.

По его данным, оттепель рнаблюдается на всей территории области. Синоптик полагает, что потепление перейдет в более привычные температуры уже в субботу, 23 декабря. Погода будет облачной.

Отмечается, что ранее в регионе были морозы. Из-за аномальных холодов учащались различные ЧП: количество ДТП, трудности с вывозом мусора, отключения отопления в ряде домов.

Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Тагиле прогнозируется в среднем примерно ноль градусов тепла. Также ожидается снег. Влажность на улице у оба дня составит 90%.

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