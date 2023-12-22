Самый теплый зимний день за 143 года наступил в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Это самый теплый зимний день за последние 143 года, утверждает синоптик Алексей Пулин. Также он прогнозирует, что уже в пятницу, 22 декабря, оттепель распространится на всю территорию региона.
По его данным, оттепель рнаблюдается на всей территории области. Синоптик полагает, что потепление перейдет в более привычные температуры уже в субботу, 23 декабря. Погода будет облачной.
Отмечается, что ранее в регионе были морозы. Из-за аномальных холодов учащались различные ЧП: количество ДТП, трудности с вывозом мусора, отключения отопления в ряде домов.
Ранее сообщалось, что в выходные в Нижнем Тагиле прогнозируется в среднем примерно ноль градусов тепла. Также ожидается снег. Влажность на улице у оба дня составит 90%.