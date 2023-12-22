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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

Старшеклассники устроили драку в школе такой то номер в Нижнем Тагиле

Школьники Нижнего Тагила устроила кровавую драка. Есть пострадавшие

22 декабря 2023, 15:59
Фото: Midjourney

Старшеклассники устроили драку в школе такой то номер в Нижнем Тагиле

Прокуратура в Нижнем Тагиле проводит расследование после инцидента между учащимися школы №40, в результате которого старшеклассники нанесли телесные повреждения друг другу.

Прокуратура Свердловской области сообщает, что конфликт возник из-за нецензурных высказываний старшеклассников в адрес девятиклассниц. Девочки сообщили об этом однокласснику, который пытался выяснить отношения с обидчиками. В результате все завершилось дракой.

Впоследствии на другой день конфликт продолжился в раздевалке, когда одна группа участников выходила после урока физической культуры, в то время как другие готовились к нему. Затем несколько школьников отправили в больницу для получения медицинской помощи.

Прокуратура ведет проверку всех обстоятельств происшествия. Сообщается, что опросят директора и учителей. Кроме того, по результатам проверки, будут принятые соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что студент из Ирака жестоко избил бывшую в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Полиция#Криминал#18+#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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