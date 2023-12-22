Школьники Нижнего Тагила устроила кровавую драка. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Прокуратура Свердловской области сообщает, что конфликт возник из-за нецензурных высказываний старшеклассников в адрес девятиклассниц. Девочки сообщили об этом однокласснику, который пытался выяснить отношения с обидчиками. В результате все завершилось дракой.
Впоследствии на другой день конфликт продолжился в раздевалке, когда одна группа участников выходила после урока физической культуры, в то время как другие готовились к нему. Затем несколько школьников отправили в больницу для получения медицинской помощи.
Прокуратура ведет проверку всех обстоятельств происшествия. Сообщается, что опросят директора и учителей. Кроме того, по результатам проверки, будут принятые соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что студент из Ирака жестоко избил бывшую в Екатеринбурге.