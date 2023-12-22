«Сотрудники» ФСБ выманили 567 тысяч рублей у врача в Екатеринбурге

С женщиной в мессенджере связался неизвестный, который представился сотрудником Управления безопасности Минздрава и сообщил, что на нее якобы оформлен кредит. Из-за этого горожанке нужно обналичить свои деньги и перевести их на «безопасный счет» ЦБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.