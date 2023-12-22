«Сотрудники» ФСБ выманили 567 тысяч рублей у врача в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
С женщиной в мессенджере связался неизвестный, который представился сотрудником Управления безопасности Минздрава и сообщил, что на нее якобы оформлен кредит. Из-за этого горожанке нужно обналичить свои деньги и перевести их на «безопасный счет» ЦБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Далее екатеринбурженке позвонила девушка, якобы сотрудница ФСБ и сказала, что ей необходимо закрыть кредит, чтобы не было возбуждено дело о мошенничестве. Далее женщине велели действовать по той же схеме: снять деньги и перевести их на «безопасный счет».
Вскоре после произведенных операций потерпевшая сообразила, что стала жертвой аферистов, после чего обратилась в полицию.
Напомним, в Нижнем Тагиле 20-летняя девушка отдала злоумышленникам почти 300 тысяч рублей.