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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

ГИБДД Нижнего Тагила ведут поиски свидетелей ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП

22 декабря 2023, 11:53
Фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила

ГИБДД Нижнего Тагила ведут поиски свидетелей ДТП

В октябре текущего года произошло ДТП в Нижнем Тагиле, теперь ведутся поиски очевидцев.

В Нижнем Тагиле 17 октября текущего года произошло ДТП по улице Кушвинская, в ходе которого произошло столкновение «Мицубиси Лансер» и грузовой автомобиль ГАЗ-477432.

На данный момент Госавтоинспекция просит всех очевидцев произошедшей аварии, которые обладают любыми сведениями о происшествии, выйти на связь. Сообщить сведения о ДТП можно лично в отделении либо по телефонам.

Ранее сообщалось, что пенсионерка переходила через дорогу в Екатеринбурге и попала под машину.

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