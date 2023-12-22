Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Нижнем Тагиле 17 октября текущего года произошло ДТП по улице Кушвинская, в ходе которого произошло столкновение «Мицубиси Лансер» и грузовой автомобиль ГАЗ-477432.
На данный момент Госавтоинспекция просит всех очевидцев произошедшей аварии, которые обладают любыми сведениями о происшествии, выйти на связь. Сообщить сведения о ДТП можно лично в отделении либо по телефонам.
Ранее сообщалось, что пенсионерка переходила через дорогу в Екатеринбурге и попала под машину.