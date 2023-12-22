Спортсменка из Нижнего Тагила принесла «Аисту» золотую медаль

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:02
Всероссийские состязания с участием представителей 15 регионов проходили в Кемерово, в поселке Белогорск. Тагильчанка завоевала «золотую» медаль в дисциплине «ски-кросс», опередив соперников в финале.
Роман Герц, спортсмен тагильской команды, привез «бронзу». Подготовкой ребят занимается Олег Васильевич Машанов. Тренер отметил 19 декабря свой юбилей. Секцию фристайла спортивный наставник открыл в 2015 году на базе СШОР «Аист». В 2022 году на всероссийских соревнованиях, проходивших в Пермском крае, подопечные Олега Васильевича принесли первое «золото».
Напоминаем, на международных соревнованиях по прыжкам с трамплина тагильский лыжник взял «бронзу».