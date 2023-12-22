Спортсменка из Нижнего Тагила принесла «Аисту» золотую медаль

Роман Герц, спортсмен тагильской команды, привез «бронзу». Подготовкой ребят занимается Олег Васильевич Машанов. Тренер отметил 19 декабря свой юбилей. Секцию фристайла спортивный наставник открыл в 2015 году на базе СШОР «Аист». В 2022 году на всероссийских соревнованиях, проходивших в Пермском крае, подопечные Олега Васильевича принесли первое «золото».