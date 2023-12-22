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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Демидовской поликлинике Нижнего Тагила завершен капитальный ремонт

Старейшая поликлиника преобразилась в Нижнем Тагиле после капитального ремонта

22 декабря 2023, 16:02
Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Демидовской поликлинике Нижнего Тагила завершен капитальный ремонт

В Нижнем Тагиле завершился капитальный ремонт здания Демидовской поликлиники в рамках федерального проекта.

Силами подрядчика были выполнены усиление фундаментов и монтаж перекрытия первого этажа. Также строители заменили освещение, канализацию, водо- и электроснабжение. Были проложены новые линии связи, смонтирована система оповещения при пожаре. В обновленном здании предусмотрели удобства для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

Особое внимание уделялось и элементам, имеющим историческую значимость. Благодаря стараниям художников-реставраторов, удалось сохранить фамильный герб рода Демидовых и фреску на фасаде здания.

Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Стоит отметить, что работы были спланированы таким образом, чтобы не останавливать прием пациентов — более 300 человек в день. Для оптимизации работы регистратуры, внедрили электронную очередь. Итоговая стоимость всех работ составила 194 млн рублей. На средства, выделенные губернатором Свердловской области было закуплено медицинское оборудование и мебель.

Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Открытие сопровождалось костюмированным представлением от артистов Нижнетагильского драматического театра. В торжестве приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева и глава города Владислав Пинаев. Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников назвал реализованное очередным шагом в развитии городской медицины.

Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Напоминаем, увидеть как здание учреждения выглядело до выполнения капремонта, можно из репортажа.

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