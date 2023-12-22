Старейшая поликлиника преобразилась в Нижнем Тагиле после капитального ремонта

Стоит отметить, что работы были спланированы таким образом, чтобы не останавливать прием пациентов — более 300 человек в день. Для оптимизации работы регистратуры, внедрили электронную очередь. Итоговая стоимость всех работ составила 194 млн рублей. На средства, выделенные губернатором Свердловской области было закуплено медицинское оборудование и мебель.