Страшная находка: три трупа под могилой найдены в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Факт поведения законной эксгумации подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Под гробом захороненной бабушки были найдены тела двух взрослых и подростка. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, но сециалисты признаков криминальной смерти не обнаружили.
Данная история получила огласку после направления заявления бывшего участкового по Шалинскому району в адрес следователей. В настоящий момент мужчина не является сотрудником полиции.
Тело женщины родственники перезахоронят в другом месте.
Ранее сообщалось, все бесхозные могилы в Нижнем Тагиле будут учтены в электронной базе данных.