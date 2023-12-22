Страшная находка: три трупа под могилой найдены в Свердловской области

Факт поведения законной эксгумации подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Под гробом захороненной бабушки были найдены тела двух взрослых и подростка. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, но сециалисты признаков криминальной смерти не обнаружили.