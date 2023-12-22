tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Три неопознанных трупа найдены на кладбище в поселке Свердловской области

Страшная находка: три трупа под могилой найдены в Свердловской области

22 декабря 2023, 08:54

Три неопознанных трупа найдены на кладбище в поселке Свердловской области

Три тела были найдены в захоронении под гробом на территории кладбища Шалинского городского округа.

Факт поведения законной эксгумации подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Под гробом захороненной бабушки были найдены тела двух взрослых и подростка. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, но сециалисты признаков криминальной смерти не обнаружили.

Данная история получила огласку после направления заявления бывшего участкового по Шалинскому району в адрес следователей. В настоящий момент мужчина не является сотрудником полиции.

Тело женщины родственники перезахоронят в другом месте.

Ранее сообщалось, все бесхозные могилы в Нижнем Тагиле будут учтены в электронной базе данных.

Наркоторговцы угрожают убить курьеров, которые привозили гроб жителю Первоуральска
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейских в Екатеринбурге проверили на полиграфе после смерти майораЛетников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГО
#Происшествия#Александра Логинова#Следственный комитет#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Труп#Криминал#Трупы#Кладбище#Могила#ЧП#Захоронение#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
Вчера, 11:07
Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
Вчера, 09:55
МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул
Сегодня, 09:50
Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле
20 декабря, 06:45
Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле
20 декабря, 15:21