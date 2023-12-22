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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Встреча свердловского студента с Путиным прошла не по сценарию

Студент из Екатеринбурга увиделся с президентом России

22 декабря 2023, 08:05
Фото: Midjourney

Встреча свердловского студента с Путиным прошла не по сценарию

Сергей Харин из Екатеринбурга получил уникальную возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Оказалось, что Сергей главным образом хотел получить автограф главы государства и не рассчитывал задавать вопросы президенту страны.

Напомним, что встреча с победителями чемпионата по профмастерству «Профессионалы» прошла в Кремле на днях.

Харин рассказал корреспонденту URA.RU о своих ощущениях после встречи с президентом. Он признался, что всегда мечтал получить автограф Путина, но никогда не ожидал, что сможет задать ему вопрос лично, однако в какой-то момент студент набрался смелости и спросил. Перед встречей Харин провел неделю на карантине, как это требует стандартный порядок для тех, кто встречается с президентом. Он также сдал тест на коронавирус.

Ранее сообщилось, что Путин объяснил студенту из Екатеринбурга, зачем мажоры должны работать.

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