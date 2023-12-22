Студент из Екатеринбурга увиделся с президентом России

Харин рассказал корреспонденту URA.RU о своих ощущениях после встречи с президентом. Он признался, что всегда мечтал получить автограф Путина, но никогда не ожидал, что сможет задать ему вопрос лично, однако в какой-то момент студент набрался смелости и спросил. Перед встречей Харин провел неделю на карантине, как это требует стандартный порядок для тех, кто встречается с президентом. Он также сдал тест на коронавирус.