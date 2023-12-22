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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Свердловский Convex похвалили абоненты за обход американских санкций

Свердловчане завалили Convex звонками, чтобы похвалить за обход санкций

22 декабря 2023, 15:24
Фото: Midjourney

Свердловский Convex похвалили абоненты за обход американских санкций

Convex, уральский провайдер, получил огромное количество звонков от своих абонентов после публикации статьи в газете New York Times.

Компания нашла способ обойти санкционные запреты и продолжает приобретать американское оборудование. Абоненты Convex выразили свою поддержку и проявили солидарность с провайдером, сообщили представители компании URA.RU.

Convex использует сетевую технику Cisco, которую США запрещают экспортировать в Россию. Однако представители Convex утверждают, что не видят в этом ничего преступного.

Свердловчане, являющиеся абонентами Convex, активно поддержали компанию после публикации статьи в известной газете New York Times. Абоненты Convex подчеркивают свою поддержку провайдера.

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