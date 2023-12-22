Свердловчане завалили Convex звонками, чтобы похвалить за обход санкций

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Компания нашла способ обойти санкционные запреты и продолжает приобретать американское оборудование. Абоненты Convex выразили свою поддержку и проявили солидарность с провайдером, сообщили представители компании URA.RU.
Convex использует сетевую технику Cisco, которую США запрещают экспортировать в Россию. Однако представители Convex утверждают, что не видят в этом ничего преступного.
Свердловчане, являющиеся абонентами Convex, активно поддержали компанию после публикации статьи в известной газете New York Times. Абоненты Convex подчеркивают свою поддержку провайдера.