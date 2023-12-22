Свердловского рэпера оштрафовали за визит на вечеринку к Ивлеевой с носком

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой вызвала большой резонанс в обществе. Знаменитости посетили ее практически в «голом» виде. Кто-то пришел в комбинезонах, шортах, прозрачных одеждах, а рэпер из Екатеринбурга Vacio, настоящее имя Николай Васильев из-за своего внешнего вида на мероприятии получил штраф и арест.