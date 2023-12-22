Свердловского рэпера оштрафовали за визит на вечеринку к Ивлеевой с носком

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой вызвала большой резонанс в обществе. Знаменитости посетили ее практически в «голом» виде. Кто-то пришел в комбинезонах, шортах, прозрачных одеждах, а рэпер из Екатеринбурга Vacio, настоящее имя Николай Васильев из-за своего внешнего вида на мероприятии получил штраф и арест.
Согласно решению Лефортовского районного суда Москвы, музыканта, принявшего участие в вечеринке в клубе Mutabor, арестовывают на 15 суток. Кроме того, теперь Николай должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Предполагается, что Vacio пропагандировал нетрадиционные сексуальные ценности. Вместе с тем артист свою вину отрицает, он отмечает, что любит страну и не занимается запрещенными вещами.
Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы требует ответственности от Ивлеевой за скандальную вечеринку.