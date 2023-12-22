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Published Сегодня, 14:41

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Updated Сегодня, 14:43

Из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой артиста закрыли на 15 суток

Свердловского рэпера оштрафовали за визит на вечеринку к Ивлеевой с носком

22 декабря 2023, 14:41
Фото: 1MI

Из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой артиста закрыли на 15 суток

Музыканта из Екатеринбурга наказали за посещение вечеринки Насти Ивлеевой в Москве.

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой вызвала большой резонанс в обществе. Знаменитости посетили ее практически в «голом» виде. Кто-то пришел в комбинезонах, шортах, прозрачных одеждах, а рэпер из Екатеринбурга Vacio, настоящее имя Николай Васильев из-за своего внешнего вида на мероприятии получил штраф и арест.

Согласно решению Лефортовского районного суда Москвы, музыканта, принявшего участие в вечеринке в клубе Mutabor, арестовывают на 15 суток. Кроме того, теперь Николай должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Предполагается, что Vacio пропагандировал нетрадиционные сексуальные ценности. Вместе с тем артист свою вину отрицает, он отмечает, что любит страну и не занимается запрещенными вещами.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы требует ответственности от Ивлеевой за скандальную вечеринку.

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#ЛГБТ#Вечеринка#Пропаганда#ЛГБТ-движение#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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