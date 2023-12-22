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Updated Сегодня, 05:22

Подросток из Сысерти совершил самоубийство

Ученик 11 класса покончил с собой в Сысерти

22 декабря 2023, 05:22
Фото: 1MI

Подросток из Сысерти совершил самоубийство

В Сысерти ученик 11 класса школы №1 свел счеты с жизнью. Происшествие случилось 20 декабря 2023 года.

О смерти молодого человека стало известно 21 декабря 2023 года. Об этом рассказал помощник свердловского уполномоченного по правам ребенка Юрий Демин.

По словам очевидца, подросток неоднократно принимал участие в различных школьных мероприятиях и считался положительным учеником. Последнее время он болел, в связи с чем 19 декабря он принес в школу справку и попросил учителей сдать необходимые тесты позднее, пишет Ура.ру.

Семья мальчика благополучная. Погибший жил вместе со своей мамой и младшим братом. Конфликтов с ребятами у него не было. Известно, что юноша планировал поступать в институт.

Напомним, в Качканаре покончила с собой 14-летняя девочка. Она жила с матерью и ее сожителем. Причины смерти устанавливаются.

Жителя Качканара нашли мертвым в лесу. Он покончил с собой
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