Ученик 11 класса покончил с собой в Сысерти

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
О смерти молодого человека стало известно 21 декабря 2023 года. Об этом рассказал помощник свердловского уполномоченного по правам ребенка Юрий Демин.
По словам очевидца, подросток неоднократно принимал участие в различных школьных мероприятиях и считался положительным учеником. Последнее время он болел, в связи с чем 19 декабря он принес в школу справку и попросил учителей сдать необходимые тесты позднее, пишет Ура.ру.
Семья мальчика благополучная. Погибший жил вместе со своей мамой и младшим братом. Конфликтов с ребятами у него не было. Известно, что юноша планировал поступать в институт.
Напомним, в Качканаре покончила с собой 14-летняя девочка. Она жила с матерью и ее сожителем. Причины смерти устанавливаются.