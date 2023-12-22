Ученик 11 класса покончил с собой в Сысерти

По словам очевидца, подросток неоднократно принимал участие в различных школьных мероприятиях и считался положительным учеником. Последнее время он болел, в связи с чем 19 декабря он принес в школу справку и попросил учителей сдать необходимые тесты позднее, пишет Ура.ру.