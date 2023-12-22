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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Суд отказался выпускать жителя Екатеринбурга, прибившего возлюбленную к полу

В Екатеринбурге продлили арест мужчине, прибившему женщину гвоздями к полу

22 декабря 2023, 09:52
Фото: Midjourney

Суд отказался выпускать жителя Екатеринбурга, прибившего возлюбленную к полу

32-летний житель Екатеринбурга, напавший на женщину, будет находиться под стражей до 24 марта следующего года.

В конце октября мужчина напал на свою девушку, прибив ее ноги к полу и поджег. Затем он решил поехать в лес и там убить женщину, но не справился с управлением автомобиля и попал в аварию.

Впоследствии СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сам обвиняемый раскаивается в содеянном. Согласно данным Орджоникидзевского суда, мужчине продлено содержание под стражей до марта будущего года.

Ранее сообщалось, как житель Екатеринбурга на 7 лет отправился в колонию из-за телевизора, поскольку они поругались из-за техники.

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