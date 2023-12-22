В Екатеринбурге продлили арест мужчине, прибившему женщину гвоздями к полу

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В конце октября мужчина напал на свою девушку, прибив ее ноги к полу и поджег. Затем он решил поехать в лес и там убить женщину, но не справился с управлением автомобиля и попал в аварию.
Впоследствии СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сам обвиняемый раскаивается в содеянном. Согласно данным Орджоникидзевского суда, мужчине продлено содержание под стражей до марта будущего года.
Ранее сообщалось, как житель Екатеринбурга на 7 лет отправился в колонию из-за телевизора, поскольку они поругались из-за техники.