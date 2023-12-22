В Краснодаре по решению Минобороны не будут открывать аэропорт

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Отмечается, что 22 декабря состоялось совещание, на котором должны были принять решение о возобновлении полетов в крайцентр. «Известия» сообщают, что Минобороны решило не открывать аэропорт.
В результате ограничения на принятие и отправку рейсов в краевом центре продолжат действовать.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азимут» произведет тестовый полет из Внуково. Однако другой источник сообщал, что нет никаких документов, подтверждающих это.
Напомним, что ранее пассажиры опаздывали на рейсы в Кольцово из-за пробок.