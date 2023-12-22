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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Аэропорт Краснодара не будут открывать для полетов

В Краснодаре по решению Минобороны не будут открывать аэропорт

22 декабря 2023, 13:53
Фото: Midjourney

Аэропорт Краснодара не будут открывать для полетов

Аэропорт Краснодара не откроется по решению Минобороны. Ранее появлялась информация о том, что аэропорт якобы готовится к открытию.

Отмечается, что 22 декабря состоялось совещание, на котором должны были принять решение о возобновлении полетов в крайцентр. «Известия» сообщают, что Минобороны решило не открывать аэропорт.

В результате ограничения на принятие и отправку рейсов в краевом центре продолжат действовать.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азимут» произведет тестовый полет из Внуково. Однако другой источник сообщал, что нет никаких документов, подтверждающих это.

Напомним, что ранее пассажиры опаздывали на рейсы в Кольцово из-за пробок.

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#Совещание#Аэропорт#Ограничения#Краснодар#Екатеринбург#Внуково#Полеты#Дарья Сорокина
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