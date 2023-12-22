В Нижнем Тагиле начали собирать предложения по улучшению территорий

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
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Updated Сегодня, 13:44
Власти города предложили жителям представить свои идеи в отношении благоустройства, как это было сделано ранее, когда улучшили пешеходную хону по Черноисточинскому шоссе.
Свои предложения все желающие могут отправить до 9 января 2024 года по адресу: пр. Мира, 53, кабинет 202. В заявке нужно описать проблемные вопросы территорий и представить их решения. Все собранные предложения будут обсуждены, а лучшие проекты будут реализованы.
Ранее сообщалось, в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют школу, поскольку выделили 181,5 млн на ее капитальный ремонт.