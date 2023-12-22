В Нижнем Тагиле начали собирать предложения по улучшению территорий

Свои предложения все желающие могут отправить до 9 января 2024 года по адресу: пр. Мира, 53, кабинет 202. В заявке нужно описать проблемные вопросы территорий и представить их решения. Все собранные предложения будут обсуждены, а лучшие проекты будут реализованы.