В Свердловской области настаивают на запрете использования телефонов и для учителей

По словам омбудсмена региона Игоря Морокова, в случае действия табу на телефоны в школах в отношении детей, такое же ограничение должно быть и для преподавателей. На конференции ТАСС Мороков отметил, что и для учителей, и для учеников должны быть даны равные условия и обстоятельства по использованию телефонов в учебном заведении.