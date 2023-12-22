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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Свердловский омбудсмен предложил запретить телефоны для педагогов в школах

В Свердловской области настаивают на запрете использования телефонов и для учителей

22 декабря 2023, 14:20
Фото: Midjourney

Свердловский омбудсмен предложил запретить телефоны для педагогов в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области полагает, что запрет на использование телефонов в школах должен касаться и преподавателей.

По словам омбудсмена региона Игоря Морокова, в случае действия табу на телефоны в школах в отношении детей, такое же ограничение должно быть и для преподавателей. На конференции ТАСС Мороков отметил, что и для учителей, и для учеников должны быть даны равные условия и обстоятельства по использованию телефонов в учебном заведении.

Напомним, что депутаты ГД РФ в декабре приняли закон о телефонах в школах. Теперь, для учащихся действует запрет. Они не могут брать телефоны, переписываться, отвечать, играть во время уроков. Вместе с тем в исключительных случаях, когда есть угроза жизни, воспользоваться средством связи можно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в школе №55 собирают деньги на роскошный ремонт туалетов.

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#Свердловская область#Школа#Запрет#Телефоны#Телефон#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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