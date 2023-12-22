В Свердловской области настаивают на запрете использования телефонов и для учителей

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По словам омбудсмена региона Игоря Морокова, в случае действия табу на телефоны в школах в отношении детей, такое же ограничение должно быть и для преподавателей. На конференции ТАСС Мороков отметил, что и для учителей, и для учеников должны быть даны равные условия и обстоятельства по использованию телефонов в учебном заведении.
Напомним, что депутаты ГД РФ в декабре приняли закон о телефонах в школах. Теперь, для учащихся действует запрет. Они не могут брать телефоны, переписываться, отвечать, играть во время уроков. Вместе с тем в исключительных случаях, когда есть угроза жизни, воспользоваться средством связи можно.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в школе №55 собирают деньги на роскошный ремонт туалетов.