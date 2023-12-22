Все службы Нижнего Тагил перейдут на усиленный режим в новогодние праздники

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
На период новогодних праздников усиливается контроль над системами жизнеобеспечения города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Организации социально-важного значения обеспечили себя необходимым инвентарем, а также подготовили графики дежурств. Кроме того, созданы аварийные бригады и усилены меры пожарной безопасности.
В ходе совещания глава города подчеркнул, что безопасность и комфорт отдыха тагильчан в праздничные дни зависят от слаженной работы и уровня подготовки городских служб.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле тает ледовый городок, а еще открывается МФЦ и экскурсия в исправцентр.