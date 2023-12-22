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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Нижний Тагил усилит меры безопасности в новогодние праздники

Все службы Нижнего Тагил перейдут на усиленный режим в новогодние праздники

22 декабря 2023, 16:28
Фото: Midjourney

Нижний Тагил усилит меры безопасности в новогодние праздники

На заседании городской антитеррористической комиссии Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил готовность муниципальных организаций к работе во время новогодних каникул.

На период новогодних праздников усиливается контроль над системами жизнеобеспечения города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Организации социально-важного значения обеспечили себя необходимым инвентарем, а также подготовили графики дежурств. Кроме того, созданы аварийные бригады и усилены меры пожарной безопасности.

В ходе совещания глава города подчеркнул, что безопасность и комфорт отдыха тагильчан в праздничные дни зависят от слаженной работы и уровня подготовки городских служб.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле тает ледовый городок, а еще открывается МФЦ и экскурсия в исправцентр.

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