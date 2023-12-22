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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Девочку изнасиловали на празднике в Екатеринбурге

«Закрылся в ванной»: дядя изнасиловал племянницу на детском празднике в Екатеринбурге

22 декабря 2023, 13:30
Фото: 1MI

Девочку изнасиловали на празднике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на детском празднике произошло ЧП. 13-летняя девочка заявила об изнасиловании собственным дядей.

Это произошло на празднике в честь дня рождения двоюродной сестры. О случившемся школьница рассказала папе только через два дня, сообщает «КП-Екатеринбург».

Девочка пояснила, что, когда праздник закончился, дядя начал распускать руки. После изнасилования он закрылся в ванной комнате. Там он пробыл как минимум 30 минут.

Все это происходило 9 декабря. Предполагаемый насильник задержан. У него из квартиры изъяли простыни и полотенца, а у пострадавшей для проведения экспертизы взяли одежду.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый насильник сейчас под стражей.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском пьяный житель изнасиловал школьницу. Его взяли с поличным.

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#Уголовное дело#Криминал#Изнасилование#Задержание#ЧП#Ванная#Насильник#18+#Екатеринбург#Стража#Дарья Сорокина
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