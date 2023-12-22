«Закрылся в ванной»: дядя изнасиловал племянницу на детском празднике в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Это произошло на празднике в честь дня рождения двоюродной сестры. О случившемся школьница рассказала папе только через два дня, сообщает «КП-Екатеринбург».
Девочка пояснила, что, когда праздник закончился, дядя начал распускать руки. После изнасилования он закрылся в ванной комнате. Там он пробыл как минимум 30 минут.
Все это происходило 9 декабря. Предполагаемый насильник задержан. У него из квартиры изъяли простыни и полотенца, а у пострадавшей для проведения экспертизы взяли одежду.
Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый насильник сейчас под стражей.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском пьяный житель изнасиловал школьницу. Его взяли с поличным.