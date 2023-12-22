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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Зампред комитета Госдумы требует ответственности от Ивлеевой за скандальную вечеринку

Зампред комитета Госдумы требует ответственности от Ивлеевой за скандальную вечеринку

22 декабря 2023, 13:03
Фото: Midjourney
Госдума предложила применить профилактическое воздержание на 10-12 месяцев к организаторам и участникам скандальной полуголой вечеринки в клубе Mutabor, включая блогера Анастасию Ивлееву, чтобы наказать их за нарушение общественных правил и демонстративное неуважение к России.

В клубе Mutabor в Москве произошло шокирующее событие — проведена скандальная полуголая вечеринка, организованная известной ведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Это вызвало негативную реакцию не только у москвичей, но и у всей страны. Несмотря на это, организаторы не испугались ни правоохранительных органов, ни общественного резонанса. Вторая часть вечеринки уже была приурочена для всех желающих, а не только для знаменитостей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Один из депутатов Госдумы, Виталий Милонов, заявил о том, что такую ситуацию нельзя просто оставить безнаказанным. Он считает, что правоохранительным органам нужно выразить свое мнение по этому поводу. Многие пользователи социальных сетей предлагали отправить участников вечеринки в Службу выполнения наказаний. Однако Милонов считает, что это неприемлемо.

Депутат предлагает другой вариант: медийные персоны, которые неправильно себя вели, могут быть лишены возможности публичных выступлений на 10-12 месяцев. Он уверен, что это будет хорошей терапией для них и позволит им задуматься о своем поведении. Иерей Филипп Ильяшенко также высказался о скандальном досуге знаменитостей, подчеркнув, что каждый человек должен сам выбирать, кого он считает своим примером. Он отметил, что происходящее в клубе было неприличным, но если бы общество не одобряло такое поведение, оно было бы невозможным.

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