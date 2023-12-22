Зампред комитета Госдумы требует ответственности от Ивлеевой за скандальную вечеринку

Депутат предлагает другой вариант: медийные персоны, которые неправильно себя вели, могут быть лишены возможности публичных выступлений на 10-12 месяцев. Он уверен, что это будет хорошей терапией для них и позволит им задуматься о своем поведении. Иерей Филипп Ильяшенко также высказался о скандальном досуге знаменитостей, подчеркнув, что каждый человек должен сам выбирать, кого он считает своим примером. Он отметил, что происходящее в клубе было неприличным, но если бы общество не одобряло такое поведение, оно было бы невозможным.