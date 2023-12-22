Зампред комитета Госдумы требует ответственности от Ивлеевой за скандальную вечеринку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В клубе Mutabor в Москве произошло шокирующее событие — проведена скандальная полуголая вечеринка, организованная известной ведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Это вызвало негативную реакцию не только у москвичей, но и у всей страны. Несмотря на это, организаторы не испугались ни правоохранительных органов, ни общественного резонанса. Вторая часть вечеринки уже была приурочена для всех желающих, а не только для знаменитостей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из депутатов Госдумы, Виталий Милонов, заявил о том, что такую ситуацию нельзя просто оставить безнаказанным. Он считает, что правоохранительным органам нужно выразить свое мнение по этому поводу. Многие пользователи социальных сетей предлагали отправить участников вечеринки в Службу выполнения наказаний. Однако Милонов считает, что это неприемлемо.
Депутат предлагает другой вариант: медийные персоны, которые неправильно себя вели, могут быть лишены возможности публичных выступлений на 10-12 месяцев. Он уверен, что это будет хорошей терапией для них и позволит им задуматься о своем поведении. Иерей Филипп Ильяшенко также высказался о скандальном досуге знаменитостей, подчеркнув, что каждый человек должен сам выбирать, кого он считает своим примером. Он отметил, что происходящее в клубе было неприличным, но если бы общество не одобряло такое поведение, оно было бы невозможным.