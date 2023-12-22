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Updated Сегодня, 14:25

Суд обязал передать автомобиль жителя Нижнего Тагиле бывшей теще

Житель Нижнего Тагила скрыл имущество от кредиторов, но теща оказалась хитрее

22 декабря 2023, 14:24
Фото: 1MI

Суд обязал передать автомобиль жителя Нижнего Тагиле бывшей теще

С целью сокрытия имущества от финансовых организаций, житель Нижнего Тагила переписал свой грузовой автомобиль «Газель» на имя тёщи.

Когда брак был расторгнут, женщина отсудила у бывшего зятя некогда отписанное ей имущество.

Дело находилось в рассмотрении Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Факт владения подтвердился. Суд обязал ответчика передать автомобиль законному владельцу в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу. Но при этом гражданин все еще продолжает пользоваться машиной.

Вышестоящая инстанция, при попытке обжалования, решение своих коллег оставила без изменений. В случае просрочки исполнения решения суда, мужчина обязан выплачивать неустойку в размере 100 рублей в день до момента передачи автомобиля.

Напоминаем, жительнице Краснотурьинска пришлось обратиться к судебным приставам для взыскания с участника СВО выплат по алиментам.

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#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Суд#Автомобиль#Кредит#Газель#Развод#Екатеринбург#Кредиторы#Ленинский суд#Теща#Зять
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