Житель Нижнего Тагила скрыл имущество от кредиторов, но теща оказалась хитрее

Дело находилось в рассмотрении Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Факт владения подтвердился. Суд обязал ответчика передать автомобиль законному владельцу в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу. Но при этом гражданин все еще продолжает пользоваться машиной.