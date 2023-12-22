Житель Нижнего Тагила скрыл имущество от кредиторов, но теща оказалась хитрее

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Когда брак был расторгнут, женщина отсудила у бывшего зятя некогда отписанное ей имущество.
Дело находилось в рассмотрении Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Факт владения подтвердился. Суд обязал ответчика передать автомобиль законному владельцу в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу. Но при этом гражданин все еще продолжает пользоваться машиной.
Вышестоящая инстанция, при попытке обжалования, решение своих коллег оставила без изменений. В случае просрочки исполнения решения суда, мужчина обязан выплачивать неустойку в размере 100 рублей в день до момента передачи автомобиля.
Напоминаем, жительнице Краснотурьинска пришлось обратиться к судебным приставам для взыскания с участника СВО выплат по алиментам.