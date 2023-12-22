Жители Екатеринбурга поделились предстоящими тратами на Новый год

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Выяснилось, что большинство опрошенных начинают подготовку к празднику за две недели. Также жители города чаще пользуются искусственной елью, и не покупают настоящее дерево. Мнение екатеринбуржцев изучили специалисты «Русопроса» и «СберМаркета».
72% респондентов отметили, что готовы потратить на приготовления к празднику максимум до 10 тысяч рублей. 18% местных жителей планируют выложить от 10 до 20 тысяч рублей. Более этой суммы готовы заплатить лишь 10% опрошенных екатеринбуржцев.
В основном, жители Екатеринбурга тратятся на подарки детям (54%) и родителям (64%). Сюрпризы для родственников преподносят только 35% респондентов, братьям и сестрам — 36%, друзьям — 28%, коллегам — 16%. А 10% респондентов сообщили, что не планируют никому дарить никаких презентов.
Кроме того, 59% опрошенных горожан украшают дом за 1-2 недели до наступления Нового года. В основном, они покупают гирлянды (69%), игрушки для елки (71%) и мишуру (60%). Дракона, который является символом нового года, приобретет лишь 44% опрошенных.
Помимо этого, после опроса стало известно, что 76% респондентов встретят праздник в кругу семьи.
Ранее стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле. Это будет самая теплая новогодняя ночь за последние три года.