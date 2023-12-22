Жители Екатеринбурга поделились предстоящими тратами на Новый год

Кроме того, 59% опрошенных горожан украшают дом за 1-2 недели до наступления Нового года. В основном, они покупают гирлянды (69%), игрушки для елки (71%) и мишуру (60%). Дракона, который является символом нового года, приобретет лишь 44% опрошенных.