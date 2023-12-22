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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

До 10 тысяч рублей готовы потратить жители Екатеринбурга на Новый год

Жители Екатеринбурга поделились предстоящими тратами на Новый год

22 декабря 2023, 10:56
Фото: Midjourney

До 10 тысяч рублей готовы потратить жители Екатеринбурга на Новый год

Стало известно, какие суммы готовы потратить жители Екатеринбурга для приготовления всего необходимого для Нового года.

Выяснилось, что большинство опрошенных начинают подготовку к празднику за две недели. Также жители города чаще пользуются искусственной елью, и не покупают настоящее дерево. Мнение екатеринбуржцев изучили специалисты «Русопроса» и «СберМаркета».

72% респондентов отметили, что готовы потратить на приготовления к празднику максимум до 10 тысяч рублей. 18% местных жителей планируют выложить от 10 до 20 тысяч рублей. Более этой суммы готовы заплатить лишь 10% опрошенных екатеринбуржцев.

В основном, жители Екатеринбурга тратятся на подарки детям (54%) и родителям (64%). Сюрпризы для родственников преподносят только 35% респондентов, братьям и сестрам — 36%, друзьям — 28%, коллегам — 16%. А 10% респондентов сообщили, что не планируют никому дарить никаких презентов.

Кроме того, 59% опрошенных горожан украшают дом за 1-2 недели до наступления Нового года. В основном, они покупают гирлянды (69%), игрушки для елки (71%) и мишуру (60%). Дракона, который является символом нового года, приобретет лишь 44% опрошенных.

Помимо этого, после опроса стало известно, что 76% респондентов встретят праздник в кругу семьи.

Ранее стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле. Это будет самая теплая новогодняя ночь за последние три года.

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