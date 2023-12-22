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Published Сегодня, 08:58

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Жители Свердловской области подадут в суд на блогера Уланову

Жители Свердловской области пойдут в суд из-за блогера Улановой

22 декабря 2023, 08:58
Фото: 1MI

Жители Свердловской области подадут в суд на блогера Уланову

Жители Свердловской области могут присоединиться к групповому иску, который планирует направить в суд Роспотребнадзор. Претензии будут выставлены блогеру из Екатеринбурга Екатерине Улановой.

Поводом для иска являются нарушения сроков доставки товаров — косметики, техники и прочего, сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы присоединиться к иску нужно обратиться в отделение Роспотребнадзора, расположенное в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 177а. При себе нужно иметь документацию в виде чеков, претензии о возврате средств, а также ответ и иные документы.

Заявление можно также направить через сайт Роспотребнадзора или «Госуслуги». Принимаются они до 31 января 2024 года.

Напомним, ранее блогера из Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве. Причиной стало то, что девушка продавала якобы несуществующие товары. Она брала за них оплату, но покупатели в итоге ничего не получали. По предварительным данным, ущерб может превышать 1,6 млн рублей.

#Свердловская область#Суд#Криминал#Мошенничество#Иск#Заявление#Блогер#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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