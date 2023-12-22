Жители Свердловской области пойдут в суд из-за блогера Улановой

Чтобы присоединиться к иску нужно обратиться в отделение Роспотребнадзора, расположенное в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 177а. При себе нужно иметь документацию в виде чеков, претензии о возврате средств, а также ответ и иные документы.