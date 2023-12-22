Жители Свердловской области пойдут в суд из-за блогера Улановой

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Поводом для иска являются нарушения сроков доставки товаров — косметики, техники и прочего, сообщили в Роспотребнадзоре.
Чтобы присоединиться к иску нужно обратиться в отделение Роспотребнадзора, расположенное в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 177а. При себе нужно иметь документацию в виде чеков, претензии о возврате средств, а также ответ и иные документы.
Заявление можно также направить через сайт Роспотребнадзора или «Госуслуги». Принимаются они до 31 января 2024 года.
Напомним, ранее блогера из Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве. Причиной стало то, что девушка продавала якобы несуществующие товары. Она брала за них оплату, но покупатели в итоге ничего не получали. По предварительным данным, ущерб может превышать 1,6 млн рублей.