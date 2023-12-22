Жительницу Нижнего Тагила с раком лечили от другой болезни. Она скончалась

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Опухоль увидел только один врач, для остальных она осталась незамеченной, пишет «Урал Мэш».
Пострадавшая — Ольга. На боль в ноге впервые она пожаловалась девять лет назад. Затем женщина прошла обследование в Уральском клиническом реабилитационном центре. Ей поставили диагноз — заболевание тазобедренного сустава.
Затем ее направили для лечения в другие больницы. Дочь женщины утверждает, в них медики просто переписывали изначально поставленный диагноз, не вдаваясь в подробности.
В 2016 году тагильчанке вставили протез, но чувствовать себя она стала еще хуже. Позднее тагильчанка перестала ходить. Через два года обследование было решено повторить.
Тогда стало известно, что у женщины хондросаркома — ногу пришлось ампутировать. Так как опухоль была уже третьей степени, это было уже неизлечимо. В 2020 году тагильчанка скончалась.
Ее дочь уверена, что все сложилось именно так из-за неверных диагнозов и халатности врачей. Она отсудила у медиков порядка миллиона рублей компенсации, при том, что запрашивала десять.
Также известно, что в одной из клиник, в которой женщина обследовалась, один медик заподозрил у нее онкологию. Однако другие врачи не восприняли его слова всерьез.
Дочка умершей утверждает, что людям ставят неправильные диагнозы из-за нехватки оборудования, на которое не хватает денег.
Ранее мама онкобольной девочки из Невьянска рассказала о встрече с Владимиром Путиным.