13-летний салдинец выиграл турнир Азии по шахматам

13-летний салдинец Алексей Прохоров стал чемпионом Азии по шахматам среди юношей. Молодой человек смог обыграть остальных участников чемпионата, как сообщает Глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов. Сам турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.