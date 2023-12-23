13-летний салдинец выиграл турнир Азии по шахматам

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
13-летний салдинец Алексей Прохоров стал чемпионом Азии по шахматам среди юношей. Молодой человек смог обыграть остальных участников чемпионата, как сообщает Глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов. Сам турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.
Теперь Алексей получил звание мастера FIDE. Житель Верхней Салды доказал, что мечты сбываются. В аэропорту мальчика встречали родители, близкие, журналисты.
Ранее сообщалось, как шахматист из Екатеринбурга стал чемпионом мира.