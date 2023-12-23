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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Подросток из Верхней Салды стал победителем Первенства Азии по шахматам

13-летний салдинец выиграл турнир Азии по шахматам

23 декабря 2023, 11:00
Фото: Кадр со встречи Алексея Прохорова

Подросток из Верхней Салды стал победителем Первенства Азии по шахматам

Юный шахматист из Верхней Салды стал чемпионом Азии по шахматам.

13-летний салдинец Алексей Прохоров стал чемпионом Азии по шахматам среди юношей. Молодой человек смог обыграть остальных участников чемпионата, как сообщает Глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов. Сам турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: Кадр со встречи Алексея Прохорова

Теперь Алексей получил звание мастера FIDE. Житель Верхней Салды доказал, что мечты сбываются. В аэропорту мальчика встречали родители, близкие, журналисты.

Ранее сообщалось, как шахматист из Екатеринбурга стал чемпионом мира.

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