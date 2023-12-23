Чауж, Студеный и не только: десять старост назначены в селах под Тагилом (список)

На рассмотрение Городской думы был представлен список из десяти кандидатур. Старост выбирали для поселков Студеный, Чауж, Волчевка, Еква, Канава, Баклушина, деревень Нижняя Ослянка, Захаровка, Баронская, а также села Елизаветинское сроком полномочий на два года.