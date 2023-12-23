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Десять сельских старост выбрали в Нижнем Тагиле

Чауж, Студеный и не только: десять старост назначены в селах под Тагилом (список)

23 декабря 2023, 14:32
Фото: 1MI

Десять сельских старост выбрали в Нижнем Тагиле

21 декабря 2023 года на заседании Городской думы Нижнего Тагила были выбраны старосты десяти сельских населенных пунктов.

На рассмотрение Городской думы был представлен список из десяти кандидатур. Старост выбирали для поселков Студеный, Чауж, Волчевка, Еква, Канава, Баклушина, деревень Нижняя Ослянка, Захаровка, Баронская, а также села Елизаветинское сроком полномочий на два года.

Начальник управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Юлия Неволина попросила депутатов Гордумы при голосовании учесть мнение сельских жителей и рекомендовала назначить старост десяти населенных пунктов Нижнего Тагила. Голосование за каждого кандидата проходило отдельно.

В результате все кандидатуры были утверждены. Сельскими старостами стали:

  • поселок Студеный — Елена Ерохина;
  • деревня Нижняя Ослянка — Александр Зубарев;
  • поселок Чауж — Александр Королев;
  • поселок Волчевка — Андрей Лебедев;
  • деревня Захаровка — Юрий Медведев;
  • поселок Еква — Александр Пузырев;
  • деревня Баронская — Анатолий Собенин;
  • поселок Канава — Лидия Сорокина;
  • поселок Баклушина — Андрей Худяков;
  • село Елизаветинское — Вера Шабунина.

Напомним, в поселке Антоновском под Нижним Тагилом местные жители вновь переизбрали старостой Тамару Захарову. Решение поддержали депутаты Городской думы.

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