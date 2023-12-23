Чауж, Студеный и не только: десять старост назначены в селах под Тагилом (список)

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
На рассмотрение Городской думы был представлен список из десяти кандидатур. Старост выбирали для поселков Студеный, Чауж, Волчевка, Еква, Канава, Баклушина, деревень Нижняя Ослянка, Захаровка, Баронская, а также села Елизаветинское сроком полномочий на два года.
Начальник управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Юлия Неволина попросила депутатов Гордумы при голосовании учесть мнение сельских жителей и рекомендовала назначить старост десяти населенных пунктов Нижнего Тагила. Голосование за каждого кандидата проходило отдельно.
В результате все кандидатуры были утверждены. Сельскими старостами стали:
Напомним, в поселке Антоновском под Нижним Тагилом местные жители вновь переизбрали старостой Тамару Захарову. Решение поддержали депутаты Городской думы.