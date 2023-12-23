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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

ГИБДД Свердловской области предупреждает об ограничении на федеральной трассе

На федеральной автодороге «Екатеринбург-Тюмень» произошло массовое ДТП

23 декабря 2023, 09:42
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ГИБДД Свердловской области предупреждает об ограничении на федеральной трассе

Движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень» ограничено из-за аварии крупногабаритных машин.

На дороге федерального значения P-351 произошла авария, в результате которой столкнулись три грузовых автомобиля. В итоге этого ДТП на 230 километре автодороги направление потока машин в сторону Екатеринбурга ограничено.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожного происшествия. О количестве пострадавших информации пока нет.

Ранее сообщалось об аварии в Арамиле, где погиб водитель, у которого было 33 штрафа.

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#Происшествия#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Полиция#Водитель#ЧП#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
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