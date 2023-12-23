На федеральной автодороге «Екатеринбург-Тюмень» произошло массовое ДТП

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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На дороге федерального значения P-351 произошла авария, в результате которой столкнулись три грузовых автомобиля. В итоге этого ДТП на 230 километре автодороги направление потока машин в сторону Екатеринбурга ограничено.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожного происшествия. О количестве пострадавших информации пока нет.
Ранее сообщалось об аварии в Арамиле, где погиб водитель, у которого было 33 штрафа.