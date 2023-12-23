Необычные животные, которые были замечены на улицах Нижнего Тагила в 2023 году

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Редакция TagilCity.ru подготовила для вас подборку случаев появления диких и необычных животных на улицах Нижнего Тагила в уходящем 2023 году, расположив события в хронологическом порядке.
Открывает наш «хит-парад» лидер просмотров полярная сова, которую 2 января заметили жители Гальянки на одном из многоэтажных зданий Уральского проспекта. Птица сидела на кондиционере, помышляя о чем-то своем, птичьем.
А через три дня, 5 января в сугробе возле рабочей проходной предприятия тагильчанин нашел пьяного щура. Пернатик судя по всему наклевался замороженных и забродивших ягод и впал в эйфорию, в которой пробыл почти сутки. Природный экземпляр немедленно был помещен в «вытрезвитель» в форме коробки. А прийдя в себя, через сутки был выпущен на волю, так как начал буянить.
Еще один домашний представитель очередной раз доказал, как важно проявлять заботу о питомцах и что с ним тоже могут случаться курьезы. Так, например, в январе 2023 года женщина спасла декоративного кролика от неминуемой гибели на морозе, которого неизвестные оставили в сумке на морозе.
Визиты представителей фауны возобновились уже в феврале, когда очевидцы заметили стаю «диких кабанов» в районе Исинского тракта. Животные шли по обочине и не обращали никакого внимание на проезжающие мимо автомобили. Позже выяснилось, что животные домашние, за ними просто не уследили рабочие.
20 мая в лесу рядом с Тагильским прудом тагильчанка обнаружила раненного коршуна, Женщина попыталась пристроить красавца в приют, но в настоящий момент его судьба неизвестна.
Судя по частоте появления птиц на улицах города, можно с уверенностью заявить, что лидируют пернатые. Птицы, в особенности представители врановых, отличаются высоким интеллектом. Но и утки не уступают. В доказательство сказанному, вспомним один интересный случай, который произошел 22 мая с уткой и селезнем — парочка на на перекрестке улиц Заводская — Октябрьской революции показала пример пешеходам, как следует правильно переходить автодорогу. Обитатели прудов — не редкость в городе, но заслуживают отдельного внимания за ролевую модель поведения на дороге.
15 июня возле супермаркета «Монетка» местная жительница обнаружила весьма интересный экземпляр голубя. У него был полностью белый окрас, на лапке красовалось кольцо с гравировкой, что возможно свидетельствует о его принадлежности хозяину и домашней среде обитания. В «Центре кольцевания птиц России» девушке пообещали предоставить ответ.
Но перейдем далее от летающих к плавающим. Так например, в городском водоеме на Вагонке 10 июля была замечена красноухая черепаха. «Тортилла» ловко маневрировала под водой в окружении любопытных уток в сопровождении взглядов и фотокамер не менее любопытных очевидцев на берегу. Одни предположили, что животное потерялось, хотя это странно, другие — что от него избавились хозяева.
Самый экзотический экземпляр в 2023 году заметили на Вагонке. 19 июля на улице Правды обезьяна испугала девушку своим внезапным появлением. Сбежавшей из-под домашней опеки снова пришлось отправиться под «арест».
Марш экзотики продолжился в районе Новой Кушвы, когда утром 22 июля на дереве заметили крупного попугая с яркой окраской из красного, голубого, желтого, черного и белого цветов. Что за чудный экземпляр представился взору свидетелей и как он очутился на воле, до сих пор неизвестно.
Далеко не все истории связаны с обнаружением необычных зверюшек. Так например, 24 июля в районе Новой Кушвы наоборот — потерялся пони по кличке «Туман» из клуба «Космос». Впоследствии животное нашли в лесу и вернули домой, с ним все хорошо.
В сентябре 18 числа подписчики прислали в редакцию видео о том, как в одном из дворов Вагонки бегала куница. Хищница, раздав зрителям флюиды симпатии, под тревожный ор сорок по деревьям ретировалась обратно, в сторону леса.
Спасти совенка от собак во дворе своего дома удалось жительнице Тагила 20 сентября. Заблудившаяся птица прилетела во двор дома на Первомайской. Центр реабилитации животных «Greenpoll» после осмотра заплутавшей выпустил её на волю.
Днем 23 декабря в магазин за шубой пришла рыжая плутовка. Лисицу заметили в центре города у гостиницы «Северный урал».
Завершает наш парад еще одна неясыть, обосновавшаяся в сквере у администрации Дзержинского района. 23 декабря особь заметили очевидцы, а представители администрации передали городу поздравление от красотки.