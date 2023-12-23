Необычные животные, которые были замечены на улицах Нижнего Тагила в 2023 году

А через три дня, 5 января в сугробе возле рабочей проходной предприятия тагильчанин нашел пьяного щура. Пернатик судя по всему наклевался замороженных и забродивших ягод и впал в эйфорию, в которой пробыл почти сутки. Природный экземпляр немедленно был помещен в «вытрезвитель» в форме коробки. А прийдя в себя, через сутки был выпущен на волю, так как начал буянить.