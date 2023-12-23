Обновление рейтинга букмекеров на сайте ВсеПроСпорт

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Защита прав игроков в последнее время находится далеком не на первом месте. Сейчас букмекеры не рассказывают о том, что играть на деньги может быть опасно. Хотя для защиты пользователей достаточно просто запустить инструменты по информированию об этом и внедрить сервисы само ограничения. Например, возможность пользователя заблокировать свой личный кабинет на сайте букмекера.
С критерием поддержки российского спорта все обстоит более сложно. Сегодня каждый легальный букмекер должен производить выплаты раз в квартал в пользу государства, В 2023 году это всего 1,5% от всех доходов. Развитие индустрии беттинга напрямую зависит от развития индустрии спорта. Поэтому любые финансы перечисляемые в пользу организаций занимающихся постройкой спортивных сооружений, спонсорские контракты и детско-юношеский спорт позволят развиваться всем участника рынка. Спорт будет более насыщен событиями, а ставки станут более разнообразными. Приятно то, что некоторые букмекеры, понимая это увеличили размер выплат и платят, условно уже в 1,5 -2 раза больше установленного минимума. Подобные тенденции говорят о том, что российский спорт получит достойную поддержку для обеспечения развития детско-юношеских спортивных школ и федераций.
Стоит сказать о том, что в рейтинге букмекерских контор останутся еще десять основных критерием, которые оцениваются в диапазоне от 1 до 5. Полученные цифры показывают, насколько качественно букмекер предоставляет услуги в той или иной категории. Добавлении новых критерием позволит пользователям сайта vseprosport.ru понять, насколько букмекер социально ориентирован и заинтересован в развитии отечественного спорта.