Обновление рейтинга букмекеров на сайте ВсеПроСпорт

С критерием поддержки российского спорта все обстоит более сложно. Сегодня каждый легальный букмекер должен производить выплаты раз в квартал в пользу государства, В 2023 году это всего 1,5% от всех доходов. Развитие индустрии беттинга напрямую зависит от развития индустрии спорта. Поэтому любые финансы перечисляемые в пользу организаций занимающихся постройкой спортивных сооружений, спонсорские контракты и детско-юношеский спорт позволят развиваться всем участника рынка. Спорт будет более насыщен событиями, а ставки станут более разнообразными. Приятно то, что некоторые букмекеры, понимая это увеличили размер выплат и платят, условно уже в 1,5 -2 раза больше установленного минимума. Подобные тенденции говорят о том, что российский спорт получит достойную поддержку для обеспечения развития детско-юношеских спортивных школ и федераций.