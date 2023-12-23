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Сова поселилась у здания администрации района в Нижнем Тагиле

«Обожайка»: пернатая хищница поселилась на Вагонке в Нижнем Тагиле

23 декабря 2023, 07:21
Фото: Дзержинский район Нижний Тагил

Сова поселилась у здания администрации района в Нижнем Тагиле

Лесная красотка прилетела к людям в канун Нового Года, облюбовав фасад здания Администрации района.

Фото красавицы выложили в официальной группе Вконтакте «Дзержинский район Нижний Тагил».

Фото: Дзержинский район Нижний Тагил
А я буду в Новый год с вами встречать, администрация Дзержинского района. С наступающим 2024 годом! — написано в публикации от имени лесной гостьи.

В комментариях подписчики заметили, что особь относится к виду «длиннохвостая неясыть», засыпав смайликами и эмодзи. Это самый крупный представитель семейства совообразных. Её длина может достигать 70 см, а размах крыльев около 115 см. По своей природе, самки более крупнее самцов, хотя по окрасу не отличаются между собой.

Один комментаторов указал, что птица уже неделю обитает в алее Строителей.

Ранее сообщалось, как жители Гальянки заметили полярную сову на многоэтажке на Уральском проспекте.

Жительница Нижнего Тагила спасла совенка во дворе своего дома
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#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Александра Логинова#Вагонка#Животные#Администрация#Птицы#Сова#Екатеринбург#Дикие животные
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