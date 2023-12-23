«Обожайка»: пернатая хищница поселилась на Вагонке в Нижнем Тагиле

В комментариях подписчики заметили, что особь относится к виду «длиннохвостая неясыть», засыпав смайликами и эмодзи. Это самый крупный представитель семейства совообразных. Её длина может достигать 70 см, а размах крыльев около 115 см. По своей природе, самки более крупнее самцов, хотя по окрасу не отличаются между собой.