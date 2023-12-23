«Обожайка»: пернатая хищница поселилась на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Фото красавицы выложили в официальной группе Вконтакте «Дзержинский район Нижний Тагил».
А я буду в Новый год с вами встречать, администрация Дзержинского района. С наступающим 2024 годом! — написано в публикации от имени лесной гостьи.
В комментариях подписчики заметили, что особь относится к виду «длиннохвостая неясыть», засыпав смайликами и эмодзи. Это самый крупный представитель семейства совообразных. Её длина может достигать 70 см, а размах крыльев около 115 см. По своей природе, самки более крупнее самцов, хотя по окрасу не отличаются между собой.
Один комментаторов указал, что птица уже неделю обитает в алее Строителей.
Ранее сообщалось, как жители Гальянки заметили полярную сову на многоэтажке на Уральском проспекте.