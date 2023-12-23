Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес

Вагонский филиал будет расположен в здании ТЦ «Заря», почти в 500 метрах выше от предыдущего места базирования, но при этом станет просторнее в 1,5 раза. В нем продолжат трудиться все сотрудники без изменения штатного расписания, дополнила руководитель подразделения. Сам переезд пока нигде не анонсирован.