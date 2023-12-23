Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В 2024 году в Нижнем Тагиле планируется открытие нового офиса обслуживания МФЦ на улице Зари, 15. На запрос редакции TagilCity.ru в адрес МФЦ информацию подтвердили, что после окончания ремонта новый филиал будет оснащен современным офисным оборудованием и мебелью. После переезда старый офис по адресу ул. Вагоностроителей, 64 планируется закрыть.
Контракт на текущий ремонт офиса МФЦ по адресу Нижний Тагил, ул. Зари, 15 заключен на 100 календарных дней. После окончания ремонта и укомплектования мебелью и техникой офис будет открыт. После ремонта новый офис МФЦ будет оснащен новым оборудованием, — сообщила директор областного отделения Анастасия Зайруллина.
Вагонский филиал будет расположен в здании ТЦ «Заря», почти в 500 метрах выше от предыдущего места базирования, но при этом станет просторнее в 1,5 раза. В нем продолжат трудиться все сотрудники без изменения штатного расписания, дополнила руководитель подразделения. Сам переезд пока нигде не анонсирован.
В сметно-строительную документацию включены:
За подготовку нового помещения заказчик готов был отдать 14,67 млн рублей. Подрядчик взялся выполнить работы за 9,09 млн рублей, что на 38% ниже начальной цены контракта. Работать на объекте будет ООО «УРС ГРУПП» (директор Урунов Руслан Саидович).
Известно, что в 2023 году компания Урунова выиграла 32 контракта на общую сумму свыше 57 млн рублей. При этом 29 договоров относятся к МФЦ, на которые приходится 44,2% денежных средств, заработанных по госконтрактам за год.
Для сравнения, в 2022 году у подрядчика находилось в работе всего 5 контрактов общей стоимостью 3,7 млн рублей, из них 4 — по МФЦ на сумму 708 тысяч рублей.
Восемь торгов с участием подрядчика были проведены со снижением начальной цены более 25%, что является негативным индикатором участника. Лишь в шести случаях торги проходили без снижения. В 15 случаях происходило частичное расторжение по соглашению сторон.