Онкобольные Свердловской области получат больше помощи

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов был на открытии операционных залов в диспансере. Благодаря новым залам мощность больницы улучшится и увеличится.
Все залы, как сообщает мэрия Екатеринбурга, обладают современным медицинским оборудованием. По словам врачей, все залы оснащены необходимыми аппаратами.
Известно, что на закупку всей техники понадобилось полгода, на все оборудование было выделено более 60 млн рублей. Скоро будут сделаны первые операции в новых залах.
Как отмечает Евгений Куйвашев, одним из основных приоритетов региона является борьба с онкологией.
Ранее сообщалось, что в свердловском онкодиспансере открыли современный комплекс для стерилизации.