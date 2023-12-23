Онкобольные Свердловской области получат больше помощи

Известно, что на закупку всей техники понадобилось полгода, на все оборудование было выделено более 60 млн рублей. Скоро будут сделаны первые операции в новых залах.

Как отмечает Евгений Куйвашев, одним из основных приоритетов региона является борьба с онкологией.