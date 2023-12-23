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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Свердловском областном онкодиспансере открыли 10 новых операционных

Онкобольные Свердловской области получат больше помощи

23 декабря 2023, 07:13
Фото: Midjourney

В Свердловском областном онкодиспансере открыли 10 новых операционных

В Свердловской области в онкоцентре открылись новые операционные залы.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов был на открытии операционных залов в диспансере. Благодаря новым залам мощность больницы улучшится и увеличится.

Все залы, как сообщает мэрия Екатеринбурга, обладают современным медицинским оборудованием. По словам врачей, все залы оснащены необходимыми аппаратами.

Известно, что на закупку всей техники понадобилось полгода, на все оборудование было выделено более 60 млн рублей. Скоро будут сделаны первые операции в новых залах.
Как отмечает Евгений Куйвашев, одним из основных приоритетов региона является борьба с онкологией.

Ранее сообщалось, что в свердловском онкодиспансере открыли современный комплекс для стерилизации.

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#Больница#Онкология#Онкобольные#Екатеринбург#Онкодиспансер#Больницы#Камилла Булгакова
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