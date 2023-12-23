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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Письмо Деду Морозу: как и куда можно написать?

Письмо Деду Морозу: как и куда можно написать?

23 декабря 2023, 12:04
Фото: 1MI
Написать письмо Деду Морозу может и взрослый, и ребенок. Отправить его по Почте России — самый верный способ рассказать волшебнику о своих мечтах.

В разных регионах России Деда Мороза называют по-разному. Например, в Свердловской области сказочного волшебника зовут Урал Мороз, в Удмуртии — Тол Бабай, а в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай. Любому из них можно отправить письмо, открытку, бандероль или даже посылку. Всего по стране насчитывается шесть резиденций Деда Мороза: в Великом Устюге, Костроме, Сочи, Карелии, Татарстане и Удмуртии.

К примеру, для отправки Деду Морозу в Великий Устюг необходимо указать:

  • индекс — 162390;
  • страна — Россия;
  • область — Вологодская область;
  • город — Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Как правильно написать письмо Деду Морозу?

При оформлении следует правильно заполнить адреса — свой и получателя. Хорошим тоном будет считаться, если начать свое обращение к персонажу с дружеского приветствия. Можно рассказать несколько слов о себе и своих достижениях в 2023 году и даже спросить, как дела у дедушки. Также в письме Деду Морозу необходимо четко и правильно сформулировать желание, чтобы получить тот самый подарок. Завершение праздничного письма — слова прощания и теплые пожелания самому дедушке. Кстати, некоторые сервисы берут на себя отправку волшебных писем и даже предлагают готовые шаблоны для написания Деду Морозу.

При оформлении можно подойти к вопросу творчески: подготовить рисунок или аппликацию самостоятельно. Однако в некоторых отделениях почты подготовлены специальные конверты с тематическим оформлением. Также в интернете существует множество шаблонов для писем, которые можно распечатать на цветном принтере и заполнить от руки. Получится и оригинально, и с новогодним настроением! 

Когда отправлять письмо Деду Морозу?

Чтобы письмо Деду Морозу дошло в срок, лучше постараться отправить его до середины декабря. Сроки доставки можно уточнить в любом отделении почты. Например, из Владивостока оно дойдет за 5-7 дней.

Если наступила вторая половина декабря и с отправкой письма не успеваете, можно предложить ребенку другой вариант. Например, оставить обращение под елкой или положить в холодильник. Можно закопать в снег, воткнуть в снеговика или засунуть в печь (камин).

Но не всегда в адрес волшебника поступают только одни желания. Очень часто российские дети ему присылают в подарок поделки, сделанные собственными руками.

Какие подарки дети просят в своих письмах к Деду Морозу?

Чаще всего просят современный электронный гаджет и мирное небо над головой. Также дети заказывают мягкие игрушки, роботы, квадрокоптеры, гироскутеры и конструкторы Лего. Пишут письма Деду Морозу и люди старшего поколения. Взрослые часто просят квартиры, машины или встретить свою любовь.

Вы писали когда нибудь письмо Деду Морозу?

Где в Нижнем Тагиле можно встретить Деда Мороза живьем?

В Нижнем Тагиле вживую увидеть Деда Мороза можно на открытии ледового городка в центре города, которое состоится 27 декабря, или на Вагонке в парке им. Окунева 25 декабря. Также увидеть сказочного персонажа удастся на новогодних представлениях дворцов культуры города, Театра кукол и Нижнетагильского драматического театра.

Например, 18 ноября на выставке-форуме «Россия», открытой на ВДНХ, стенд из Удмуртии посетил Тол Бабай. А в Тагил Дед Мороз приезжал 24 ноября на фирменном поезде. С фоторепортажем этого события можно ознакомиться здесь.

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