Письмо Деду Морозу: как и куда можно написать?

При оформлении следует правильно заполнить адреса — свой и получателя. Хорошим тоном будет считаться, если начать свое обращение к персонажу с дружеского приветствия. Можно рассказать несколько слов о себе и своих достижениях в 2023 году и даже спросить, как дела у дедушки. Также в письме Деду Морозу необходимо четко и правильно сформулировать желание, чтобы получить тот самый подарок. Завершение праздничного письма — слова прощания и теплые пожелания самому дедушке. Кстати, некоторые сервисы берут на себя отправку волшебных писем и даже предлагают готовые шаблоны для написания Деду Морозу.