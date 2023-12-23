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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Полицейские Нижнего Тагила переоделись в Дедов Морозов

Погоны под тулупом: полицейские Нижнего Тагила поздравляют детей

23 декабря 2023, 10:29
Фото: МВД России «Нижнетагильское»

Полицейские Нижнего Тагила переоделись в Дедов Морозов

Сотрудники полиции Нижнего Тагила поздравили детей с наступающими новогодними праздниками.

Как сообщает межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское», полицейские города и представитель Общественного совета при полиции Павел Пахомов надели новогодние костюмы и поздравили детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете, с праздниками, а также подарили им подарки.

Отмечается, что дети были счастливы подаркам. Многие подготовили стихи и песни для Деда Мороза и его команды. Каждый малыш получил подарок.

Ранее сообщалось, что свердловские полицейские переоделись в Дедов Морозов.

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