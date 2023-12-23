Погоны под тулупом: полицейские Нижнего Тагила поздравляют детей

Как сообщает межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское», полицейские города и представитель Общественного совета при полиции Павел Пахомов надели новогодние костюмы и поздравили детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете, с праздниками, а также подарили им подарки.