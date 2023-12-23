Погоны под тулупом: полицейские Нижнего Тагила поздравляют детей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как сообщает межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское», полицейские города и представитель Общественного совета при полиции Павел Пахомов надели новогодние костюмы и поздравили детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете, с праздниками, а также подарили им подарки.
Отмечается, что дети были счастливы подаркам. Многие подготовили стихи и песни для Деда Мороза и его команды. Каждый малыш получил подарок.
Ранее сообщалось, что свердловские полицейские переоделись в Дедов Морозов.