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Updated Сегодня, 15:44

Режим ЧС отменен в Воронеже после взрыва газа в многоэтажке

Режим ЧС отменен в Воронеже после взрыва газа в многоэтажке

23 декабря 2023, 15:42
Фото: Midjourney
В Воронеже отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Хользунова в марте прошлого года.

В Воронеже отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за взрыва газа в одной из квартир многоэтажного дома на улице Хользунова. Постановление об отмене режима было опубликовано на официальном сайте местной администрации 11 декабря 2023 года, пишет voronezhnews.ru.

Согласно документу, контроль за выполнением постановления будет осуществлять вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. Взрыв произошел в марте прошлого года в 3:30 ночи. Пожар удалось потушить спасателям в 5:13.

В результате взрыва были повреждены окна, а также автомобили, которые были припаркованы во дворе. Все 103 жителя подъезда были эвакуированы и предоставлено временное жилье и питание. В результате пожара два человека погибли, а 27 человек были спасены с помощью кислородных масок.

Летом было объявлено о завершении ремонтных работ в квартирах, пострадавших от взрыва газа. В августе первые жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

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