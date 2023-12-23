Режим ЧС отменен в Воронеже после взрыва газа в многоэтажке

В результате взрыва были повреждены окна, а также автомобили, которые были припаркованы во дворе. Все 103 жителя подъезда были эвакуированы и предоставлено временное жилье и питание. В результате пожара два человека погибли, а 27 человек были спасены с помощью кислородных масок.