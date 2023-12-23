Росгвардия может заняться охраной учебных заведений

Представители ГД Рф отмечают, что участившиеся инциденты в школах нуждаются в мерах реагирования по защите детей и преподавателей. Более того, как сообщает «МК», чаще всего, охранниками в школы и колледжи идут пенсионеры, которые в целом не могут оказать помощи, когда это будет нужно.