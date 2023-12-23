Росгвардия может заняться охраной учебных заведений

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Представители ГД Рф отмечают, что участившиеся инциденты в школах нуждаются в мерах реагирования по защите детей и преподавателей. Более того, как сообщает «МК», чаще всего, охранниками в школы и колледжи идут пенсионеры, которые в целом не могут оказать помощи, когда это будет нужно.
Кроме передачи охранных функций Росгвардии, Сергей Миронов предложил ввести единый стандарт для всех учебных заведений по безопасности.
На данный момент законопроект об охране Росгвардией школ нашел поддержку, однако есть проблемные вопросы, связанные с этим. Во-первых, численность сотрудников Росгвардии меньше, чем число школ по всей стране. Во-вторых, вопрос стоимости услуг для учебных заведений, которые находятся на бюджете.
Ранее сообщалось, что школьники Нижнего Тагила устроили кровавую драку.