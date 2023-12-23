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В Госдуме предложили доверить Росгвардии охрану школ, колледжей и детсадов

Росгвардия может заняться охраной учебных заведений

23 декабря 2023, 06:47
Фото: 1MI

В Госдуме предложили доверить Росгвардии охрану школ, колледжей и детсадов

Депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой передать Росгвардии охрану школ и детских садов.

Представители ГД Рф отмечают, что участившиеся инциденты в школах нуждаются в мерах реагирования по защите детей и преподавателей. Более того, как сообщает «МК», чаще всего, охранниками в школы и колледжи идут пенсионеры, которые в целом не могут оказать помощи, когда это будет нужно.

Кроме передачи охранных функций Росгвардии, Сергей Миронов предложил ввести единый стандарт для всех учебных заведений по безопасности.

На данный момент законопроект об охране Росгвардией школ нашел поддержку, однако есть проблемные вопросы, связанные с этим. Во-первых, численность сотрудников Росгвардии меньше, чем число школ по всей стране. Во-вторых, вопрос стоимости услуг для учебных заведений, которые находятся на бюджете.

Ранее сообщалось, что школьники Нижнего Тагила устроили кровавую драку.

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#Школа#Госдума#Росгвардия#Управление Росгвардии#Депутат Госдумы#Камилла Булгакова
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