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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Нижнем Тагиле поднимется арендная плата на муниципальную собственность

С 1 января в Нижнем Тагиле увеличится арендная плата на муниципальную собственность

23 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле поднимется арендная плата на муниципальную собственность

В 2024 году в Нижнем Тагиле арендная плата на муниципальную собственность увеличится, будет применен коэффициент 1,045. Такое решение приняли депутаты Городской думы.

В октябре 2021 года депутаты тагильской Гордумы приняли решение о ежегодном увеличении арендной платы за земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности города и предоставлены пользователям в аренду без торгов. Стоимость поднимается с учетом инфляции.

Таким образом, на очередном заседании Гордумы, состоявшимся 21 декабря, с 1 января до 31 декабря 2024 года было предложено установить коэффициент увеличения при расчете арендной платы 1,045, равный уровню инфляции в 4,5%.

По итогам голосования проект был принят депутатами.

Напомним, бывшее здание ДОСААФ на улице Красногвардейской планируется переделать в центр народных промыслов после того, как оно будет передано в муниципальную собственность. С такой идеей выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На ремонт выделено 70 миллионов рублей.

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