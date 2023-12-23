С 1 января в Нижнем Тагиле увеличится арендная плата на муниципальную собственность

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В октябре 2021 года депутаты тагильской Гордумы приняли решение о ежегодном увеличении арендной платы за земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности города и предоставлены пользователям в аренду без торгов. Стоимость поднимается с учетом инфляции.
Таким образом, на очередном заседании Гордумы, состоявшимся 21 декабря, с 1 января до 31 декабря 2024 года было предложено установить коэффициент увеличения при расчете арендной платы 1,045, равный уровню инфляции в 4,5%.
По итогам голосования проект был принят депутатами.
Напомним, бывшее здание ДОСААФ на улице Красногвардейской планируется переделать в центр народных промыслов после того, как оно будет передано в муниципальную собственность. С такой идеей выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На ремонт выделено 70 миллионов рублей.