С 1 января в Нижнем Тагиле увеличится арендная плата на муниципальную собственность

Напомним, бывшее здание ДОСААФ на улице Красногвардейской планируется переделать в центр народных промыслов после того, как оно будет передано в муниципальную собственность. С такой идеей выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На ремонт выделено 70 миллионов рублей.