Сотрудники МЧС Свердловской области напоминают жителям об опасности выхода на лед

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как информирует МЧС по Свердловской области, с начала ноября в регионе произошли несчастные случаи, приведшие к гибели троих человек, в числе которых был один ребенок.
Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, МЧС региона проводит профилактическую работу на водных объектах. В том числе сотрудники ведомства осуществляют беседы с населением.
Отмечается, что опасность провала под лед сохраняется на всех водоемах региона на время всего сезона.
Ранее сообщалось, что ледовый городок на Театральной площади начал таять в Нижнем Тагиле.