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Updated Сегодня, 08:13

В Свердловской области с начала ноября 3 человека погибли подо льдом

Сотрудники МЧС Свердловской области напоминают жителям об опасности выхода на лед

23 декабря 2023, 08:11
Фото: МЧС Свердловской области

В Свердловской области с начала ноября 3 человека погибли подо льдом

В Свердловской области сохраняется опасность провалов людей под лед на водоемах, в связи с этим спасатели проводят беседы с жителями региона.

Как информирует МЧС по Свердловской области, с начала ноября в регионе произошли несчастные случаи, приведшие к гибели троих человек, в числе которых был один ребенок.

Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи, МЧС региона проводит профилактическую работу на водных объектах. В том числе сотрудники ведомства осуществляют беседы с населением.

Отмечается, что опасность провала под лед сохраняется на всех водоемах региона на время всего сезона.

Ранее сообщалось, что ледовый городок на Театральной площади начал таять в Нижнем Тагиле.

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#Свердловская область#Опасность#Лед#Екатеринбург#МЧС#Тонкий лед#Выход на лед#МЧС России#Камилла Булгакова
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