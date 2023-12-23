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Рядом с парком ВЛКСМ в Екатеринбурге будет стройка

Училище для спортсменов построят возле парка в Екатеринбурге

23 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI

Рядом с парком ВЛКСМ в Екатеринбурге будет стройка

Городская комиссия по правилам землепользования и застройки приняла решение о смене статуса участка земли, расположенного возле парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге.

Часть территории отдадут под возведение общежития для училища олимпийского резерва и строительства центра реабилитации после травм, сообщает 66.ru. В Гордуме Екатеринбурга заверяют, что территория самого лесопарка при этом не пострадает.

По данным Росреестра площадь парка составляет почти 20 тысяч квадратных метров.

Парк 50-летия ВЛКСМ (кадастровый номер 66:41:0403001:13)Парк 50-летия ВЛКСМ (кадастровый номер 66:41:0403001:13)
Парк 50-летия ВЛКСМ (кадастровый номер 66:41:0403001:13)
Фото: Яндекс карты

Ранее вся территория парка относилась к категории, где запрещено любое строительство. А в октябре 2023 года на общественных слушаниях приняли единогласное решение о переводе участка в «зону объектов среднего и высшего профессионального образования».

У недовольных решением комиссии горожан настроения относительно предстоящей стройки оппозиционные. Активисты даже направляли обращение с подписями против строительства в адрес мэра города, губернатора Свердловской области и Президента России. Глава региона, ранее озвучивший на «прямой линии» свое поручение о благоустройстве зеленой зоны, также заверил свердловчан, что парк культуры останется нетронутым. Новые здания училища расположатся на примыкающей территории, заявил Евгений Куйвашев.

Напоминаем, на благоустройство территорий в Нижнем Тагиле выделено 1,8 млрд рублей.

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