Училище для спортсменов построят возле парка в Екатеринбурге

У недовольных решением комиссии горожан настроения относительно предстоящей стройки оппозиционные. Активисты даже направляли обращение с подписями против строительства в адрес мэра города, губернатора Свердловской области и Президента России. Глава региона, ранее озвучивший на «прямой линии» свое поручение о благоустройстве зеленой зоны, также заверил свердловчан, что парк культуры останется нетронутым. Новые здания училища расположатся на примыкающей территории, заявил Евгений Куйвашев.