Училище для спортсменов построят возле парка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Часть территории отдадут под возведение общежития для училища олимпийского резерва и строительства центра реабилитации после травм, сообщает 66.ru. В Гордуме Екатеринбурга заверяют, что территория самого лесопарка при этом не пострадает.
По данным Росреестра площадь парка составляет почти 20 тысяч квадратных метров.
Ранее вся территория парка относилась к категории, где запрещено любое строительство. А в октябре 2023 года на общественных слушаниях приняли единогласное решение о переводе участка в «зону объектов среднего и высшего профессионального образования».
У недовольных решением комиссии горожан настроения относительно предстоящей стройки оппозиционные. Активисты даже направляли обращение с подписями против строительства в адрес мэра города, губернатора Свердловской области и Президента России. Глава региона, ранее озвучивший на «прямой линии» свое поручение о благоустройстве зеленой зоны, также заверил свердловчан, что парк культуры останется нетронутым. Новые здания училища расположатся на примыкающей территории, заявил Евгений Куйвашев.
Напоминаем, на благоустройство территорий в Нижнем Тагиле выделено 1,8 млрд рублей.