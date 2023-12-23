В Екатеринбурге открыли трамвайную линию в Академический

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Для жителей города, как отмечает URA.RU, теперь функционирует трамвай по пути: Академический — центр — Вторчермет.
Торжественного запуска линии не было. Предполагается, что глава города находится в командировке. Вместе с тем первый рейс начал свой путь в 06:22 на кольце по улице Парина. Последний вагон из Академического будет выезжать около девяти вечера.
Строительство линии должно было начаться еще десять лет назад, однако по тем или иным причинам создание линии откладывалось. Впоследствии будут построены линии до Широкой речки и по проспекту Академика Сахарова.
Ранее сообщалось, как будут работать автобусы и трамваи в Екатеринбурге в новогодние праздники: график.