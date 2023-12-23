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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Школьники Свердловской области стали совершать меньше преступлений

В Свердловской области подростки совершили 2000 преступлений в 2023 году

23 декабря 2023, 07:42
Фото: 1MI

Школьники Свердловской области стали совершать меньше преступлений

В Свердловской области уменьшилось количество правонарушений, совершаемых детьми и подростками.

По словам уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, за последние месяцы число правонарушений, совершенных несовершеннолетними снизилось. В качестве примера омбудсмен привел статистику.

В прошлом году, по его словам, количество преступлений за 9 месяцев составляло более 2,5 тысячи нарушений, а в этом году за такой же период времени их около 2 тысяч. Также уменьшилось количество человек, привлекаемых к ответственности.

Более того, снизилось и само число правонарушений.

Ранее сообщалось, что школьники Нижнего Тагила устроили кровавую драку.

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