В Свердловской области подростки совершили 2000 преступлений в 2023 году

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По словам уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, за последние месяцы число правонарушений, совершенных несовершеннолетними снизилось. В качестве примера омбудсмен привел статистику.
В прошлом году, по его словам, количество преступлений за 9 месяцев составляло более 2,5 тысячи нарушений, а в этом году за такой же период времени их около 2 тысяч. Также уменьшилось количество человек, привлекаемых к ответственности.
Более того, снизилось и само число правонарушений.
Ранее сообщалось, что школьники Нижнего Тагила устроили кровавую драку.