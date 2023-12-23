В Свердловской области снова выросли зарплаты

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Заработная плата в регионе увеличилась 18,5%, согласно показаниям регионального управления статистики. В прошлом году зарплата была меньше, теперь ее размер вырос по средним значениям и составляет 65 тысяч 910 рублей.
Данные приведены с учетом анализа оплат труда сотрудников различных организаций, в том числе, в сферах недвижимости, страховой, финансовой, строительства, образования, здравоохранения и ряда других.
Вместе с тем рост зарплат зафиксирован у агентов по недвижимости, специалистов финансовой области и страхования. Ниже средних показателей обнаружен доход у работников водоснабжения, образования, сбора отходов.
Ранее сообщалось, какие зарплаты сейчас в Нижнем Тагиле. В частности, были названы самые высокооплачиваемые профессии.