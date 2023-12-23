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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

На 18,5% поднялись зарплаты в Свердловской области

В Свердловской области снова выросли зарплаты

23 декабря 2023, 12:43
Фото: Midjourney

На 18,5% поднялись зарплаты в Свердловской области

Средняя заработная плата по Свердловской области осенью текущего года составила чуть больше 65 тысяч рублей.

Заработная плата в регионе увеличилась 18,5%, согласно показаниям регионального управления статистики. В прошлом году зарплата была меньше, теперь ее размер вырос по средним значениям и составляет 65 тысяч 910 рублей.

Данные приведены с учетом анализа оплат труда сотрудников различных организаций, в том числе, в сферах недвижимости, страховой, финансовой, строительства, образования, здравоохранения и ряда других.

Вместе с тем рост зарплат зафиксирован у агентов по недвижимости, специалистов финансовой области и страхования. Ниже средних показателей обнаружен доход у работников водоснабжения, образования, сбора отходов.

Ранее сообщалось, какие зарплаты сейчас в Нижнем Тагиле. В частности, были названы самые высокооплачиваемые профессии.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Зарплата#Заработная плата#Зарплаты#Средняя зарплата#Камилла Булгакова
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