14-летнего подростка в кожаном пуховике несколько дней ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В день, когда мальчик пропал, он был одет в кожанку, штаны свитшот и спортивную обувь, рассказали в отряде «Прорыв».
Рост екатеринбуржца 170 см, глаза темные. Близкие обратились в поисково-спасательный отряд и в МВД, чтобы найти пропавшего школьника.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге исчез местный житель, который проживает в Ленинском районе. Исчезнувший горожанин был одет в шапку, пуховик и штаны. Глаза темные.