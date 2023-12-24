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14-летний школьник пропал в Екатеринбурге в районе Эльмаша

14-летнего подростка в кожаном пуховике несколько дней ищут в Екатеринбурге

24 декабря 2023, 07:54
Фото: Midjourney

14-летний школьник пропал в Екатеринбурге в районе Эльмаша

В Екатеринбурге исчез 14-летний юноша, который живет в районе Эльмаша. Его ищут отряд «Прорыв» и полицейские. С мальчиком нет связи с 21 декабря 2023 года.

В день, когда мальчик пропал, он был одет в кожанку, штаны свитшот и спортивную обувь, рассказали в отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Рост екатеринбуржца 170 см, глаза темные. Близкие обратились в поисково-спасательный отряд и в МВД, чтобы найти пропавшего школьника.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге исчез местный житель, который проживает в Ленинском районе. Исчезнувший горожанин был одет в шапку, пуховик и штаны. Глаза темные.

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