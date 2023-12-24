14-летнего подростка в кожаном пуховике несколько дней ищут в Екатеринбурге

14-летний школьник пропал в Екатеринбурге в районе Эльмаша

В Екатеринбурге исчез 14-летний юноша, который живет в районе Эльмаша. Его ищут отряд «Прорыв» и полицейские. С мальчиком нет связи с 21 декабря 2023 года.