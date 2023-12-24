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На реконструкцию системы ЖКХ в Первоуральске выделят 50 млн рублей

50 млн рублей направят на нужды ЖКХ в Первоуральске в 2024 году

24 декабря 2023, 12:13
Фото: 1MI

На реконструкцию системы ЖКХ в Первоуральске выделят 50 млн рублей

50 миллионов рублей в 2024 году потратят на обновление коммуникаций ЖКХ в Первоуральске.

Соответствующий проект модернизации системы водоснабжения подготовлен мэрией. В него включили схему, предусматривающую возможность альтернативного водообеспечения жителей города. Программу предстоит согласовать с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, сообщает глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

Губернатор области Евгений Куйвашев пообещал выделить финансирование после разработки и защиты долгосрочной программы по обновлению комплекса ЖКХ.

Ранее в ночь на 2 декабря произошло ЧП на Нижнесергинском водоводе питающем Первоуральск. По данному факту Прокуратурой Свердловской области была организована проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напоминаем, 20 декабря в Нижнем Тагиле залило кипятком район Старой Вагонки в результате коммунальной аварии.

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#Общество#Экономика#Первоуральск#Александра Логинова#Горячая вода#Водоснабжение#Финансирование#Реконструкция#Ремонт#ЖКХ#Отопление#Коммунальная служба#Екатеринбург#Водообеспечение
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