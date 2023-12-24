50 млн рублей направят на нужды ЖКХ в Первоуральске в 2024 году

Ранее в ночь на 2 декабря произошло ЧП на Нижнесергинском водоводе питающем Первоуральск. По данному факту Прокуратурой Свердловской области была организована проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).