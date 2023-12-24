50 млн рублей направят на нужды ЖКХ в Первоуральске в 2024 году

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Соответствующий проект модернизации системы водоснабжения подготовлен мэрией. В него включили схему, предусматривающую возможность альтернативного водообеспечения жителей города. Программу предстоит согласовать с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, сообщает глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.
Губернатор области Евгений Куйвашев пообещал выделить финансирование после разработки и защиты долгосрочной программы по обновлению комплекса ЖКХ.
Ранее в ночь на 2 декабря произошло ЧП на Нижнесергинском водоводе питающем Первоуральск. По данному факту Прокуратурой Свердловской области была организована проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Напоминаем, 20 декабря в Нижнем Тагиле залило кипятком район Старой Вагонки в результате коммунальной аварии.