Девочку в шапке с помпоном ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Школьница вышла из дома на прогулку, однако обратно потом не вернулась. Девочка была одета в синий пуховик с рисунком, голубой шапке с помпоном. Цвет волос исчезнувшего подростка — русый, глаза карие, рассказали в отряде «Прорыв».
Родители исчезнувшей девочки обратились в полицию и поисковый отряд. Ведутся поиски нынешнего местонахождения екатеринбурженки.
Напомним, 21 декабря 2023 года в Екатеринбурге пропал 14-летний темноволосый школьник, который был одет в кожанку. Сейчас ищут волонтеры и правоохранители.