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Школьница в Екатеринбурге ушла гулять и не вернулась

Девочку в шапке с помпоном ищут в Екатеринбурге

24 декабря 2023, 11:37
Фото: 1MI

Школьница в Екатеринбурге ушла гулять и не вернулась

В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка. Она проживает в Кировском районе. Подростка разыскивают с 23 декабря 2023 года.

Школьница вышла из дома на прогулку, однако обратно потом не вернулась. Девочка была одета в синий пуховик с рисунком, голубой шапке с помпоном. Цвет волос исчезнувшего подростка — русый, глаза карие, рассказали в отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Родители исчезнувшей девочки обратились в полицию и поисковый отряд. Ведутся поиски нынешнего местонахождения екатеринбурженки.

Напомним, 21 декабря 2023 года в Екатеринбурге пропал 14-летний темноволосый школьник, который был одет в кожанку. Сейчас ищут волонтеры и правоохранители.

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