Девочку в шапке с помпоном ищут в Екатеринбурге

Школьница вышла из дома на прогулку, однако обратно потом не вернулась. Девочка была одета в синий пуховик с рисунком, голубой шапке с помпоном. Цвет волос исчезнувшего подростка — русый, глаза карие, рассказали в отряде «Прорыв».