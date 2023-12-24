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ГИБДД разыскивает виновника ДТП, покинувшего место аварии в Екатеринбурге

ГИБДД ищет свидетелей ДТП: водитель скрылся с места аварии, где пострадал ребенок

24 декабря 2023, 18:44
Фото: 1MI

ГИБДД разыскивает виновника ДТП, покинувшего место аварии в Екатеринбурге

Мужчина на автомобиле Range Rover, спровоцировав ДТП, скрылся с места аварии в Екатеринбурге. В столкновении пострадал ребенок дошкольного возраста.

Происшествие произошло 23 декабря около полуночи по адресу на ул. Бисертская, 130. По сообщению госавтоинспекции, неустановленный водитель Range Rover допустил столкновение с автомашиной Lada Largus, двигавшейся в попутном направлении. В следствие удара получил травмы ребенок 4 лет. Малыш доставлен в медицинское учреждение. Отец ребенка, находившийся за рулем отечественного авто, в момент аварии был трезв. Мужчина пояснил, что при совершении поворота направо на перекрестке, почувствовал сильный толчок в задний бампер, после чего автомобиль развернуло на дороге.

Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Водитель иномарки скрылся с места аварии. Госавтоинспекция объявила розыскные мероприятия виновника столкновения.

24 декабря при проверке документов сотрудниками ДПС, с места остановки скрылась нетрезвая женщина с грудным ребенком в салоне.

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТП
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