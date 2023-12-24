ГИБДД ищет свидетелей ДТП: водитель скрылся с места аварии, где пострадал ребенок

Происшествие произошло 23 декабря около полуночи по адресу на ул. Бисертская, 130. По сообщению госавтоинспекции, неустановленный водитель Range Rover допустил столкновение с автомашиной Lada Largus, двигавшейся в попутном направлении. В следствие удара получил травмы ребенок 4 лет. Малыш доставлен в медицинское учреждение. Отец ребенка, находившийся за рулем отечественного авто, в момент аварии был трезв. Мужчина пояснил, что при совершении поворота направо на перекрестке, почувствовал сильный толчок в задний бампер, после чего автомобиль развернуло на дороге.