ГИБДД ищет свидетелей ДТП: водитель скрылся с места аварии, где пострадал ребенок

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Происшествие произошло 23 декабря около полуночи по адресу на ул. Бисертская, 130. По сообщению госавтоинспекции, неустановленный водитель Range Rover допустил столкновение с автомашиной Lada Largus, двигавшейся в попутном направлении. В следствие удара получил травмы ребенок 4 лет. Малыш доставлен в медицинское учреждение. Отец ребенка, находившийся за рулем отечественного авто, в момент аварии был трезв. Мужчина пояснил, что при совершении поворота направо на перекрестке, почувствовал сильный толчок в задний бампер, после чего автомобиль развернуло на дороге.
Водитель иномарки скрылся с места аварии. Госавтоинспекция объявила розыскные мероприятия виновника столкновения.
24 декабря при проверке документов сотрудниками ДПС, с места остановки скрылась нетрезвая женщина с грудным ребенком в салоне.