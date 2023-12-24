tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Обвиняемый в изнасиловании подросток сбежал из спецшколы в Екатеринбурге

Из школы №124 в Екатеринбурге сбежал подросток, который обвиняется в изнасиловании

24 декабря 2023, 06:59
Фото: 1MI

Обвиняемый в изнасиловании подросток сбежал из спецшколы в Екатеринбурге

16-летний молодой человек, который обвиняется в изнасиловании, сбежал из спецшколы No124 в Екатеринбурге. Происшествие случилось 22 декабря 2023 года.

В отличие от других юношей, которые обвиняются в аналогичном преступлении, он был под подпиской о невыезде. Родители пострадавшего мальчика боятся, что парень может явиться к ним домой для расправы, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Судебный процесс над обвиняемым должен состояться 26 декабря 2023 года. Расследование по факту насилия в учебном учреждении планируется завершить в конце декабря текущего года.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно о случаях насилия над учениками, которые находятся в школе. В ходе следствия были выявлены три подростка, которые насиловали детей. Двух обвиняемых отправили под стражу.

Подростков обвинили в десяти эпизодах изнасилований в спецшколе в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В ГУФСИН рассказали о побеге подозреваемого в нападении на девушек в ПермиВ Екатеринбурге продлили арест мужчине, прибившему женщину гвоздями к полуСтрашная находка: три трупа под могилой найдены в Свердловской области
#Происшествия#Полиция#Насилие#Изнасилование#Розыск#Побег#ЧП#18+#Екатеринбург#Подросток#Елизавета Зиборова#Инцидент#Спецшкола#Изнасилование мальчиков в спецшколе в Екатеринбурге
Подпишитесь
Берет деньги и кормит завтраками: в Тагиле мастера по установке окон винят в обмане
Вчера, 08:23
Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле
22 декабря, 12:15
Необычные животные, которые были замечены на улицах Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 16:08
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
Вчера, 16:21
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
21 декабря, 11:07
Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле
22 декабря, 05:10