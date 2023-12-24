Из школы №124 в Екатеринбурге сбежал подросток, который обвиняется в изнасиловании

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В отличие от других юношей, которые обвиняются в аналогичном преступлении, он был под подпиской о невыезде. Родители пострадавшего мальчика боятся, что парень может явиться к ним домой для расправы, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Судебный процесс над обвиняемым должен состояться 26 декабря 2023 года. Расследование по факту насилия в учебном учреждении планируется завершить в конце декабря текущего года.
Напомним, в апреле 2023 года стало известно о случаях насилия над учениками, которые находятся в школе. В ходе следствия были выявлены три подростка, которые насиловали детей. Двух обвиняемых отправили под стражу.