Ледяной дождь надвигается на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В связи с погодными условиями существует риск обрушения снега с крыш, сосулек, обвал кровли под снежной и ледяной тяжестью, рассказали в ЕДДС по Нижнему Тагилу.
Горожанам рекомендуется в этот день соблюдать осторожность — не ходить под крышами домов, не спешить без особой необходимости, так как есть опасность получения травм. Также возможны повреждение автомобилей и срыв внешних коммуникаций.
Напомним, ночью 1 января 2024 года в Нижнем Тагиле ожидается -17 градусов ночью, а днем потеплеет до -12 градусов. Осадки при этом будут небольшими.