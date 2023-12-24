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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Снег с дождем и гололедица ожидаются в Нижнем Тагиле

Ледяной дождь надвигается на Нижний Тагил

24 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI

Снег с дождем и гололедица ожидаются в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируются гололед на дорогах, снегопад и дождь. Такая погода в городе ожидается 25 декабря 2023 года.

В связи с погодными условиями существует риск обрушения снега с крыш, сосулек, обвал кровли под снежной и ледяной тяжестью, рассказали в ЕДДС по Нижнему Тагилу.

Горожанам рекомендуется в этот день соблюдать осторожность — не ходить под крышами домов, не спешить без особой необходимости, так как есть опасность получения травм. Также возможны повреждение автомобилей и срыв внешних коммуникаций.

Напомним, ночью 1 января 2024 года в Нижнем Тагиле ожидается -17 градусов ночью, а днем потеплеет до -12 градусов. Осадки при этом будут небольшими.

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