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Дождь со снегом пришли в Екатеринбург

Ледяной дождь внезапно обрушился на жителей Екатеринбурга 24 декабря

24 декабря 2023, 11:37
Фото: 1MI

Дождь со снегом пришли в Екатеринбург

В зоне действия природной стихии оказались район Уралмаша и Северный автовокзал в Екатеринурге.

Труднее всего приходится водителям — стеклоочистители машин не справляются с массой льда и воды.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом на юге Свердловской области. Температура воздуха ночью с 24 на 25 декабря ожидается от -4 до -6 градусов, днем потеплеет до 0…-2 градусов.

В инспекции по безопасности дорожного движения информируют водителей о возможной гололедице на дорогах, призывают быть осторожнее, соблюдать интервал и скоростной режим.

Напоминаем, 137 дорожно-транспортных происшествий произошли в Екатеринбурге накануне из-за трудных погодных условий.

Девушка ищет свидетелей несчастного случая возле торгового центра в Екатеринбурге
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#Александра Логинова#ГИБДД#Снег#Гололед#Дождь#Стихия#Екатеринбург#Ледяной дождь#Природная стихия
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