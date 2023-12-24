Ледяной дождь внезапно обрушился на жителей Екатеринбурга 24 декабря

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Труднее всего приходится водителям — стеклоочистители машин не справляются с массой льда и воды.
Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом на юге Свердловской области. Температура воздуха ночью с 24 на 25 декабря ожидается от -4 до -6 градусов, днем потеплеет до 0…-2 градусов.
В инспекции по безопасности дорожного движения информируют водителей о возможной гололедице на дорогах, призывают быть осторожнее, соблюдать интервал и скоростной режим.
Напоминаем, 137 дорожно-транспортных происшествий произошли в Екатеринбурге накануне из-за трудных погодных условий.